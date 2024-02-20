Во Владимире состоялся Чемпионат Школьной баскетбольной лиги Во Владимире состоялся Финал...

Во Владимире состоялся Чемпионат Школьной баскетбольной лигиВо Владимире состоялся Финал регионального этапа Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Соревновались сильнейшие - по 4 команды юношей и девушек.Баскетболисты из владимирской средней школы номер №15 - игроки опытные, и уже становились призёрами Лиги. Однако, на этот раз начало игры было нервным.Татьяна Кузьминова, тренер школьной баскетбольной команды «Пятнашка» школы №15 (г.Владимир):- Ошибки, которые нужно проанализировать и исключить, чтобы выступить достойно на ЦФО. Подобрались ребята, которые слышат, которые слушают и слышат.Спортсмены смогли собраться, и со второй половины игры уверенно повели в счёте. Итог — первое место и путёвка на финал чемпионата Центрального федерального округа.Максим Голубев, участник школьной баскетбольной команды «Пятнашка» школы №15 (г.Владимир):- Первый тайм что-то у нас не получалось. В итоге включились, всё отработали. Подустали немножко. Эмоции зашкаливают, просто «вау».Чемпионат КЭС-Баскет — масштабный социальный спортивный проект, несколько лет его поддерживает компания «Т-Плюс».В этом сезоне в чемпионате Владимирской области сыграли почти 300 команд юношей и девушек, из 183 общеобразовательных организаций региона. А всего по стране в чемпионате приняли участие около 18 тысяч школьных команд.Владимир Халев, главный инженер Владимирского филиала ПАО «Т Плюс»:- Турнир КЭС-баскет - это значительный проект, в котором приняли участие 296 команд только во Владимирской области. Компания «Т Плюс» является генеральным спонсором. Надеюсь, что это соревнование даст мальчишкам и девчонкам заряд положительных эмоций, возможность проявить себя, а для кого-то, возможно, откроет билет в большой спорт.Девушки 38-й школы города Владимира увлечены баскетболом уже много лет. Тренер команды уверена: помимо техники важны моральный настрой и желание побеждать. Второй год подряд «Торнадо» из 38-й школы побеждает в финале, в этот раз — со значительным отрывом.Мария Доронкина, учитель физкультуры, тренер школьной баскетбольной команды «Торнадо» школы №38 (г.Владимир):- Мы теперь поедем представлять нашу Владимирскую область на финал ЦФО, который будет проходить в городе Смоленске. И, соответственно, если мы там попадаем в призовые места, то мы уже будем соревноваться в Суперфинале школьной баскетбольной лиги КЭС-баскет.Побороться за главный приз Суперфинала школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет» юношам и девушкам предстоит уже весной.Наталья Головешкина, Ангелина Свищ, Илья Хлудов "Вести-Владимир".