Во Владимире сотрудниками Росгвардии задержана женщина, сбежавшая из психиатрической больницы 20...

Во Владимире сотрудниками Росгвардии задержана женщина, сбежавшая из психиатрической больницы20 февраля 2024 года сотрудники городского отдела вневедомственной охраны Рогвардии получили информацию о срабатывании кнопки тревожной сигнализации на одном из охраняемых объектов на улице Мира в городе Владимире.Как сообщили в пресс-службе управления Росгвардии, к прибывшим на место происшествия правоохранителям обратилась сотрудница учреждения, которая сообщила о том, что на втором этаже находится женщина со странным поведением.В результате проверочных мероприятий росгвардейцами установлено, что задержанная 35-летняя женщина находится в розыске, сбежавшая из психиатрической больницы.В настоящее время задержанная доставлена в отдел полиции.Фото: freepik.com