Итоги работы с молодежью за 2023 год подвели во Владимирской области.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, 19 февраля в Доме дружбы состоялось собрание коллегии Министерства образования и молодежной политики Владимирской области. В это событие приняли участие заместитель губернатора Владимир Куимов, министр образования и молодежной политики Светлана Болтунова, председатель Законодательного собрания Ольга Хохлова, а также представители учебных заведений, молодежных общественных организаций, волонтерских объединений и работодателей, активно трудящихся над профориентацией и трудоустройством молодежи.Работа с подростками и молодежью проводилась в различных направлениях. Оказывалась поддержка молодежных творческих инициатив, молодым ученым и молодым семьям. Добровольческое движение активно развивалось, в котором принимают участие 194 тысячи человек в регионе. Поощрение добровольческих инициатив осуществлялось через федеральные и региональные грантовые конкурсы, а также проводились обучающие форумы для участников добровольческого движения.Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" Владимирской области стал основным учреждением, осуществляющим патриотическое воспитание. Организованные им мероприятия приняли участие 12 тысяч человек. Более полутора тысяч мероприятий с патриотической направленностью были проведены в сотрудничестве с поисковыми объединениями, ветеранскими организациями, ДОСААФ и военкоматами, охватив общим числом 215 тысяч человек. Образовательные учреждения создали Институт советников руководителей по воспитанию.В регионе активизировалась профориентационная работа. В 2023 году через Молодежную биржу труда было трудоустроено свыше 8,5 тысячи подростков и молодых людей в каникулярное время, что в 3 раза превышает показатель 2022 года.