Уровень общей безработицы во Владимирской области составил 1,9%, что является одним из самых низких показателей в ЦФО.

Уровень общей безработицы во Владимирской области составил 1,9%, что является одним из самых низких показателей в ЦФО. Об этом рассказала регионального правительства.Регистрируемая безработица по отношению к экономически активному населению находится в районе 0,4%, что также ниже среднего значения по стране.В начале февраля текущего года в 33-м регионе насчитывалось около 2,9 нетрудоустроенных жителей, что почти на 29% меньше, чем годом ранее.Одновременно растёт и потребность в кадрах. На текущей момент в области открыты порядка 20 тыс. вакансий. Наиболее высокий спрос на представителей рабочих профессий. В частности, владимирским предприятиям нужны швеи, слесари, фрезеровщики, монтажники и электрогазосварщики.