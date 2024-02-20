Во Владимирской области завершился чемпионат МВД по самбо Всего в нем приняли участие более...

Во Владимирской области завершился чемпионат МВД по самбоВсего в нем приняли участие более пятисот спортсменов-полицейских из 41 региона России.Традиционно соревнования проходили на арене в Суздале. По итогам чемпионата в командном зачете по боевому самбо победили две группы - из Владимирской и Московской областей.Вторые места заняли представители Краснодарского края и Рязанской области. Среди студентов сильнейшими стали учащиеся из Питерского университета МВД.Второе место у Москвы, а замкнула тройку лидеров - Нижегородская академия. Всех победителей наградили медалями, кубками и дипломами.Иван Горбунов, начальник ГУНК МВД России, генерал-лейтенант полиции:- Считаю, что подобные соревнования играют большую роль в воспитании патриотизма. Наша цель - вовлечь в занятия спортом как можно больше сотрудников органов внутренних дел и членов их семей. Нам нужна здоровая нация, а значит, надо не только на личном пример показывать важность здорового образа жизни, но и обеспечивать условия для занятия спортом.