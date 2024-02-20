Об этом предупреждают сотрудники Управления гражданской защиты города.

Во время перепада температур возрастает опасность схода снега во Владимирской области. Об этом предупреждают сотрудники Управления гражданской защиты города.Граждане должны сейчас быть особенно осторожны, проходя под карнизами зданий или балконами, сейчас риск падения сосулек особенно велик. Во время выхода из подъезда сразу отходите от крыльца на безопасное расстояние.Также не ходите по улице в наушниках, так как вы можете не услышать шум падающего наста снега. А автовладельцам не стоит парковать свои машины около домов, так как есть возможность, что на транспорт рухнет груда наледи.Коммунальщикам сейчас поручено контролировать эту ситуацию. В случае чего, сразу же оперативно очищать кровлю зданий.