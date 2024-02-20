«Ростелеком» выпустил новый релиз облачного сервиса защищенной видеоконференцсвязи (Web-ВКС) для бизнеса. В нем доступен функционал дозвона в конференцию с телефонного номера. Новая опция

«Ростелеком» выпустил новый релиз облачного сервиса защищенной видеоконференцсвязи (Web-ВКС) для бизнеса. В нем доступен функционал дозвона в конференцию с телефонного номера. Новая опция позволяет подключиться к видеозвонку по телефону максимально быстро и без установки специального приложения. Компания добавила новый функционал в решение Web-ВКС, изучив потребности и пользовательский опыт клиентов в разных сегментах бизнеса. Как правило,