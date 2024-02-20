Она будет логическим продолжением флагманского проекта парка "Зарядье" – экспозиции молодых художников "Выпуск".

Выставка "Выпуск. История. Суриковский" откроется в "Паркинг Галерее" 1 марта. Она будет логическим продолжением флагманского проекта парка "Зарядье" – экспозиции молодых художников "Выпуск", сообщается на портале мэра и правительства столицы."Это масштабный выставочный цикл, посвященный наследию ведущих художественных и архитектурных вузов Москвы. Зрители увидят свыше 200 работ более 180 преподавателей и студентов разных поколений, которые внесли большой вклад в отечественные культуру и искусство", – отметил руководитель департамента культуры Алексей Фурсин.Зрители смогут познакомиться с историей Московского государственного академического художественного института (МГАХИ) имени В.И. Сурикова. В качестве экспозиции будут представлены произведения свыше 180 авторов, охватывающие период с 1934 года по наше время. Особое внимание было отведено 1960–1990-м годам.Для гостей подготовят выставку с произведениями Аристарха Лентулова, Игоря Грабаря, Таира Салахова, Эрика Булатова, Вячеслава Забелина, Константина Юона, Дмитрия Жилинского, Михаила Переяславца, Александра Дейнеки, Гуго Манизера, Зураба Церетели, Натальи Нестеровой, Сергея Герасимова, Татьяны Назаренко, Василия Нестеренко, Николая Пластова, Гелия Коржева и других мастеров.Ранее сообщалось, что в музее-панораме "Бородинская битва" 19 февраля откроется выставка "И трубы их медные славу поют", которую посвятили военной музыке и строевым музыкантам первой половины XIX века. На экспозиции можно будет увидеть разнообразные инструменты начала XIX столетия. Посетители также смогут увидеть мундиры музыкантов русской, французской, прусской и английской армий начала XIX века.