В мэрии подготовили конкурс ко Дню защитника Отечества. Для участия в нем нужно ребенка нарядить в костюм его папы и сфотографировать. Фантазию можно не сдерживать: приклеить усы или бороду,

В мэрии подготовили конкурс ко Дню защитника Отечества. Для участия в нем нужно ребенка нарядить в костюм его папы и сфотографировать. Фантазию можно не сдерживать: приклеить усы или бороду, надеть похожую одежду или даже сфотографироваться на “папиной работе”. Для участия в конкурсе необходимо быть подписчиком официальной группы администрации города Владимира Вконтакте. В посте в комментариях