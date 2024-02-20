Информацию предоставили во Владимирстате.

За год смертность младенцев во Владимире возросла на 30%. Информацию предоставили во Владимирстате.Так, если в 2022 году преставились 37 детей в возрасте до года, то в прошедшем году это число выросло до 46.За 2023 год статистика рождаемости и смертности очень плачевная. Ранее АиФ Владимир о том, что смертность в два раза превысила рождаемость в регионе.Также больше людей стали уезжать из Владимирской области. Количество браков также снизилось на 7,6%.