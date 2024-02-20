На минувшей неделе, с 12 по 18 февраля 2024 года, во Владимирской области зафиксировано 33 ДТП, в которых 45 жителей получили различные травмы.

На минувшей неделе, с 12 по 18 февраля 2024 года, во Владимирской области зафиксировано 33 ДТП, в которых 45 жителей получили различные травмы. Среди пострадавших оказались 6 несовершеннолетних. Об этом рассказала УМВД России по 33-му региону.Кроме того, за 7 дней правоохранители выехали на 640 аварий с материальным ущербом. Также полицейские обнаружили 85 пьяных водителей.