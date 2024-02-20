122 человека заразились ковидом за прошедшую неделю во Владимирской области.

Согласно представленным данным регионального управления Роспотребнадзора, на прошлой неделе во Владимирской области было подтверждено 122 случая заражения новым коронавирусом. Общее количество заболевших снизилось на 1,1%. Циркулирующим штаммом по-прежнему остается "Омикрон" со всеми его вариантами. Важно отметить, что 98,4% случаев заболевания проявились в форме ОРВИ, в то время как 1,6% имели форму внебольничной пневмонии.За прошедшую неделю количество заболевших COVID-19 составило 125 человек. Наибольшее количество заражений отмечено в Владимире и Муроме, где число заразившихся достигло 26 человек.