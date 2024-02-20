Жильцы вернулись в треснувший в январе дом в Судогде. Получено заключение: жить можно. Напомним, в начале января в прокуратуру поступило сообщение, что в третьем подъезде дома № 4а на улице

Жильцы вернулись в треснувший в январе дом в Судогде. Получено заключение: жить можно. Напомним, в начале января в прокуратуру поступило сообщение, что в третьем подъезде дома № 4а на улице Коммунистической произошла просадка стены, по стенам и потолку расползлись трещины. На место выезжали экстренные службы и прокурор Судогодского района. В тот же вечер жильцов расселили