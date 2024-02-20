Финал регионального этапа Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» состоялся 17 февраля в Средней общеобразовательной школе № 42.

Финал регионального этапа Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» состоялся 17 февраля в Средней общеобразовательной школе № 42. В чемпионате Владимирской области в сезоне 2023-2024 гг. участвовали 296 команд юношей и девушек из 183 общеобразовательных организаций 21 муниципального образования региона.За право называться лучшей школьной баскетбольной командой Владимирской области и представлять свой регион на следующем этапе Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» боролись команды юношей СОШ №15 (г. Владимир), СОШ №13 (г. Александров), СОШ №1 (г. Кольчугино), лицея им. Абакумова Петушинского района и команды девушек СОШ №38 (г. Владимир), СОШ №4 (г. Собинка), СОШ №13 (г. Александров) и СОШ №1 (г. Судогда).Среди юношеских команд призовые места распределились следующим образом: I место – СОШ №15 г. Владимира, II место – СОШ №1 г. Кольчугина, III место – СОШ №13 г. Александрова.Золотые награды среди команд девушек завоевали спортсменки СОШ №38 г. Владимира. «Серебро» досталось спортсменкам из СОШ №4 г. Собинки. Бронзовыми призёрами стали девушки из СОШ №13 г. Александрова.Также по итогам регионального этапа определили самых ценных игроков финала. Ими стали Антон Козырев и Виктория Бакнина.Команды, занявшие призовые места, получили медали и кубки. Награды победителям и призёрам вручили главный инженер филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» Виктор Халев, и.о. министра физической культуры и спорта Владимирской области Наталья Федорова и заместитель начальника управления по физической культуре и спорту администрации города Владимира Олег Медведев.В сезоне 2023-2024 гг. школьники из республик Дагестан и Крым, ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской, Новгородской и Липецкой областей присоединились к большой, дружной баскетбольной семье ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». Символично, что 2024 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом семьи.Команды-победительницы Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» во Владимирской области в марте 2024 года отправятся на финал чемпионата Центрального федерального округа, где будут бороться за право сыграть в Суперфинале и стать обладателями главного приза.Реклама.