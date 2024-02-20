Жильцы многоквартирного дома №4а на Коммунистической улице временно съехали из-за просевшей в третьем подъезде стены. Это произошло на первом этаже, на стенах и потолке появились жуткие

Жильцы многоквартирного дома №4а на Коммунистической улице временно съехали из-за просевшей в третьем подъезде стены. Это произошло на первом этаже, на стенах и потолке появились жуткие трещины. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, обращение к ним поступило вечером 5-го января. Прокуратура в ходе проверки действительно выявила нарушения в доме 54-летней давности. В тот же вечер жильцов