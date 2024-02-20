Перед судом предстанут двое жителей Гусь-Хрустального.

Перед судом предстанут двое жителей Гусь-Хрустального. Мужчин обвиняют в разбое и убийстве горожанки 1954 года рождения. Об этом рассказала СУ СКР по Владимирской области.Преступление было совершено в январе текущего года. Правоохранители установили, что фигуранты сговорились похитить имущество пенсионерки и убить её. Один из мужчин зашёл в гости к старушке и оставил дверь открытой. В это время в жилище проник его приятель и задушил несчастную женщину металлическим тросом.Граждане нашли в доме около 40 тыс. рублей, которые разделили и пропили. Кроме того, один обвиняемый стащил хрустальные изделия стоимостью порядка 12 тыс. рублей. В завершение мужчины открыли подачу газа и ушли.В настоящий момент уголовное дело передано в суд. Сами фигуранты находятся под стражей.