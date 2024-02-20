Задолженность жителей перед Муниципальной управляющей компанией составляет порядка 60 миллионов рублей.

В феврале депутаты Владимирского городского совета в рамках комитета по жизнеобеспечению обсудили состояние финансов Жилищно-коммунального хозяйства.Стоит отметить, что тариф на содержание общего имущества в большинстве домов до сих пор составляет от 9 до 17 рублей за квадратный метр – индексация не производилась с 2011 года. При этом долг жителей Владимира составляет около 60 млн рублей, а долг ЖКХ перед ресурсообеспечивающими компаниями порядка 28 миллионов.Депутаты возлагают надежды, что реорганизация предприятия приведёт к оптимизации работы МКП ЖКХ и позволит решить некоторые хозяйственные и финансовые проблемы.