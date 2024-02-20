Возгорание и убегающую с канистрой женщину заметили соседи. Огонь удалось потушить, а вот отчаянной мстительнице теперь грозит реальный срок. Инцидент произошел 10 февраля в садовом

Возгорание и убегающую с канистрой женщину заметили соседи. Огонь удалось потушить, а вот отчаянной мстительнице теперь грозит реальный срок. Инцидент произошел 10 февраля в садовом товариществе в районе Струнино. Полицию вызвал сосед. Он рассказал, как заметил женщину с канистрой и горящую хозпостройку, прилегающую к соседнему дому. Даму остановить не удалось, она не обращала внимания на