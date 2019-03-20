Партийцы вместе с Ассоциацией юристов России 22 марта проведут Единый день юридической помощи участникам долевого строительства, права которых были нарушены. Консультации пройдут в 16 регионах, отметил депутат Госдумы, глава рабочей группы президиума генсовета ЕР по защите прав дольщиков Александр Якубовский.

Партийцы вместе с Ассоциацией юристов России 22 марта проведут Единый день юридической помощи участникам долевого строительства, права которых были нарушены. Консультации пройдут в 16 регионах, отметил депутат Госдумы, глава рабочей группы президиума генсовета "ЕР" по защите прав дольщиков Александр Якубовский.По словам парламентария, Единый день юридической помощисостоится в Вологодской, Иркутской, Кировской, Ленинградской, Московской,Новосибирской, Ростовской, Самарской, Челябинской и Ярославской областях, атакже в Краснодарском, Красноярском и Пермском краях.Кроме того, консультации пройдут в Москве иСанкт-Петербурге. Сам Якубовский проведет прием в Ульяновской области 22 марта.На селекторном совещании с региональными отделениями партии депутатзаявил о необходимости мониторинга действий застройщиков и региональныхвластей, которые должны контролировать строительство и налаживать взаимодействиес дольщиками."Партия должна максимально оперативно реагировать на тевызовы, которые в этой части происходят, и не оставлять людей одних", – сказалзаконодатель.В свою очередь, глава правления Ассоциации юристов РоссииВладимир Груздев отметил, что у возглавляемой им организации около 800 пунктовоказания бесплатной правовой помощи. 22 марта будет развернуто еще большетысячи пунктов, общее количество по всей стране составит около 1900. Соглашениемежду "ЕР" и Ассоциацией было подписано на XVIII съезде партии.Ранее Александр Якубовский заявил, что единороссы проведутанализ проблемных объектов долевого строительства в регионах и предложатМинстрою расширить критерии реестра недостроенных домов. Также партийцы наладятсвязь с самими обманутыми дольщиками для сбора более точной информации.Напомним, президент России Владимир Путин заявил онеобходимости создать систему, которая позволит оградить людей от рисков вдолевом строительстве. В значительной степени риски должны взять на себязаинтересованные в этой работе банки, отметил глава государства.