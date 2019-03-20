Партийцы вместе с Ассоциацией юристов России 22 марта проведут Единый день юридической помощи участникам долевого строительства, права которых были нарушены. Консультации пройдут в 16 регионах, отметил депутат Госдумы, глава рабочей группы президиума генсовета ЕР по защите прав дольщиков Александр Якубовский.
Партийцы вместе с Ассоциацией юристов России 22 марта проведут Единый день юридической помощи участникам долевого строительства, права которых были нарушены. Консультации пройдут в 16 регионах, отметил депутат Госдумы, глава рабочей группы президиума генсовета "ЕР" по защите прав дольщиков Александр Якубовский.
По словам парламентария, Единый день юридической помощи
состоится в Вологодской, Иркутской, Кировской, Ленинградской, Московской,
Новосибирской, Ростовской, Самарской, Челябинской и Ярославской областях, а
также в Краснодарском, Красноярском и Пермском краях.
Кроме того, консультации пройдут в Москве и
Санкт-Петербурге. Сам Якубовский проведет прием в Ульяновской области 22 марта.
На селекторном совещании с региональными отделениями партии депутат
заявил о необходимости мониторинга действий застройщиков и региональных
властей, которые должны контролировать строительство и налаживать взаимодействие
с дольщиками.
"Партия должна максимально оперативно реагировать на те
вызовы, которые в этой части происходят, и не оставлять людей одних", – сказал
законодатель.
В свою очередь, глава правления Ассоциации юристов России
Владимир Груздев отметил, что у возглавляемой им организации около 800 пунктов
оказания бесплатной правовой помощи. 22 марта будет развернуто еще больше
тысячи пунктов, общее количество по всей стране составит около 1900. Соглашение
между "ЕР" и Ассоциацией было подписано на XVIII съезде партии.
Ранее Александр Якубовский заявил, что единороссы проведут
анализ проблемных объектов долевого строительства в регионах и предложат
Минстрою расширить критерии реестра недостроенных домов. Также партийцы наладят
связь с самими обманутыми дольщиками для сбора более точной информации.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил о
необходимости создать систему, которая позволит оградить людей от рисков в
долевом строительстве. В значительной степени риски должны взять на себя
заинтересованные в этой работе банки, отметил глава государства.