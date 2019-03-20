Некий Сергей Коновалов именует себя целителем, однако многие
называют его сектантом и шарлатаном. Мужчина продает картонки с собственным
изображением и обещает чудесное исцеление от смертельных болезней. У псевдолекаря
тысячи последователей, которые обеспечивают ему безбедное существование. В
студии программы Прямой эфир Андрея Малахова разоблачили преступный замысел врачевателя.
Некий Сергей Коновалов именует себя целителем, однако многие
называют его сектантом и шарлатаном. Мужчина продает картонки с собственным
изображением и обещает чудесное исцеление от смертельных болезней. У псевдолекаря
тысячи последователей, которые обеспечивают ему безбедное существование. В
студии программы "Прямой эфир" Андрея Малахова разоблачили преступный замысел врачевателя.
Вот уже много лет несколько раз в год некий Сергей Сергеевич Коновалов
устраивает так называемые "творческие встречи". Совсем недавно он пять вечеров подряд
собирал многотысячный ГЦКЗ "Россия". Редакторы ток-шоу "Прямой эфир" решили выяснить
истоки популярности этого загадочного человека.
Корреспондент программы побывала на одной из таких встреч. Оказалось,
что вечер в компании Сергея Коновалова обойдется желающему в сумму от восьми до
одиннадцати тысяч за билет.
Однако это не единственные траты, корыте ожидают посетителя:
чтобы попасть непосредственно в зал в обязательном порядке необходимо приобрести
буклет с изображением Сергея Сергеевича за 130 рублей и пол-литровую бутылочку
якобы "заряженной" воды за 200 и его книгу за 400 – в противном случае не пустят.
По словам корреспондента "Прямого эфира", семинар Коновалова
мало напоминает концерт в привычном нам понимании – это скорее сеанс массового
гипноза в секте, на котором гуру требует отказаться от лекарств и посещения
врачей. Сергей Сергеевич внушает присутствующим, что картонки с его
изображением и заряженная вода излечат от любых недугов.
Студентка из Москвы Мария
Киберева работала на семинаре Коновалова. Она появилась в студии "Прямого эфира".
По словам девушки, в основном на семинары псевдоцелителя приходят пожилые люди,
в большинстве случаев женщины. Поклонницы беспрекословно подчиняются гуру и
готовы поверить в любой бред.
"Человек сидит на сцене и разговаривает с ним, и женщина
начала рассказывать, историю о том, что 10 лет назад ей удалили яичник и после
походов на сеансы к Коновалову яичник у нее восстановился. Помимо того, что они
поднимают руки и заряжают воду, и, самое ужасное, он говорит, что у есть буклет,
на котором есть его лицо, и эти буклеты лечат. Они к голове их прикладывают,
привязывают к спине", – рассказала студентка Андрею Малахову.
Эксперты, присутствующие на съемочной площадке "Прямого эфира",
пришли к выводу, что это очередной циничный шарлатан, работающий по методике, которая
когда-то озолотила таких же псевдоученых с якобы сверхъестественными способностями
Анатолия Кашпировского и Алана Чумака.
Главный врач городской клинической больницы имени М.Е.
Жадкевича Александр Мясников вышел на связь со студией по
скайпу. Специалист отметил, что бессовестные люди пользуются наивностью пожилых
граждан.
"Вопрос о традиционной и нетрадиционной медицине. Людям свойственно
верить в чудеса и волшебную таблетку. К сожалению, здравый смысл часто не
работает и множится народ в приемных у всяких шаманов", – рассудил Мясников.
По его словам, народ, верящий Коновалову, отказывается от
адекватного лечения и упускает то ценное время, когда с болезнью еще можно
бороться. "Медицина проигрывает в этом соревновании с шаманами, потому что мы
говорит всякие скучные вещи, например: приходите на диспансеризацию, принимайте
таблетки, худейте, не курите. То ли дело шаман или какой-нибудь псевдоученый. Самое
главное мы упускаем время. У нас в стране частота онкологий, которые выявляются
в поздних стадиях – третья и четвертая степень, в четыре пять раз выше, чем в
Европе или в Америке. Это просто позор!" – рассудил доктор в беседе с ведущем
программы телеканала "Россия 1".