Некий Сергей Коновалов именует себя целителем, однако многие называют его сектантом и шарлатаном. Мужчина продает картонки с собственным изображением и обещает чудесное исцеление от смертельных болезней. У псевдолекаря тысячи последователей, которые обеспечивают ему безбедное существование. В студии программы Прямой эфир Андрея Малахова разоблачили преступный замысел врачевателя.

Некий Сергей Коновалов именует себя целителем, однако многиеназывают его сектантом и шарлатаном. Мужчина продает картонки с собственнымизображением и обещает чудесное исцеление от смертельных болезней. У псевдолекарятысячи последователей, которые обеспечивают ему безбедное существование. Встудии программы "Прямой эфир" Андрея Малахова разоблачили преступный замысел врачевателя.Вот уже много лет несколько раз в год некий Сергей Сергеевич Коноваловустраивает так называемые "творческие встречи". Совсем недавно он пять вечеров подрядсобирал многотысячный ГЦКЗ "Россия". Редакторы ток-шоу "Прямой эфир" решили выяснитьистоки популярности этого загадочного человека.Корреспондент программы побывала на одной из таких встреч. Оказалось,что вечер в компании Сергея Коновалова обойдется желающему в сумму от восьми доодиннадцати тысяч за билет.Однако это не единственные траты, корыте ожидают посетителя:чтобы попасть непосредственно в зал в обязательном порядке необходимо приобрестибуклет с изображением Сергея Сергеевича за 130 рублей и пол-литровую бутылочкуякобы "заряженной" воды за 200 и его книгу за 400 – в противном случае не пустят.По словам корреспондента "Прямого эфира", семинар Коноваловамало напоминает концерт в привычном нам понимании – это скорее сеанс массовогогипноза в секте, на котором гуру требует отказаться от лекарств и посещенияврачей. Сергей Сергеевич внушает присутствующим, что картонки с егоизображением и заряженная вода излечат от любых недугов.Студентка из Москвы МарияКиберева работала на семинаре Коновалова. Она появилась в студии "Прямого эфира".По словам девушки, в основном на семинары псевдоцелителя приходят пожилые люди,в большинстве случаев женщины. Поклонницы беспрекословно подчиняются гуру иготовы поверить в любой бред."Человек сидит на сцене и разговаривает с ним, и женщинаначала рассказывать, историю о том, что 10 лет назад ей удалили яичник и послепоходов на сеансы к Коновалову яичник у нее восстановился. Помимо того, что ониподнимают руки и заряжают воду, и, самое ужасное, он говорит, что у есть буклет,на котором есть его лицо, и эти буклеты лечат. Они к голове их прикладывают,привязывают к спине", – рассказала студентка Андрею Малахову.Эксперты, присутствующие на съемочной площадке "Прямого эфира",пришли к выводу, что это очередной циничный шарлатан, работающий по методике, котораякогда-то озолотила таких же псевдоученых с якобы сверхъестественными способностямиАнатолия Кашпировского и Алана Чумака.Главный врач городской клинической больницы имени М.Е.Жадкевича Александр Мясников вышел на связь со студией поскайпу. Специалист отметил, что бессовестные люди пользуются наивностью пожилыхграждан."Вопрос о традиционной и нетрадиционной медицине. Людям свойственноверить в чудеса и волшебную таблетку. К сожалению, здравый смысл часто неработает и множится народ в приемных у всяких шаманов", – рассудил Мясников.По его словам, народ, верящий Коновалову, отказывается отадекватного лечения и упускает то ценное время, когда с болезнью еще можнобороться. "Медицина проигрывает в этом соревновании с шаманами, потому что мыговорит всякие скучные вещи, например: приходите на диспансеризацию, принимайтетаблетки, худейте, не курите. То ли дело шаман или какой-нибудь псевдоученый. Самоеглавное мы упускаем время. У нас в стране частота онкологий, которые выявляютсяв поздних стадиях – третья и четвертая степень, в четыре пять раз выше, чем вЕвропе или в Америке. Это просто позор!" – рассудил доктор в беседе с ведущемпрограммы телеканала "Россия 1".