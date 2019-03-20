В поселке Горбунки Ленинградской области 10-летний мальчик спас одноклассницу, которая едва не утонула. Местные власти узнали о подвиге ребенка и наградили его почетной грамотой.

В поселке Горбунки Ленинградской области 10-летний мальчик спас одноклассницу, которая едва не утонула. Местные власти узнали о подвиге ребенка и наградили его почетной грамотой.Мальчик рассказал, что его подруга выбежала на лед, чтобы рассмотреть уток поближе, и случайно провалилась под воду. В отчаянии малышка схватилась за кромку льда. Находившийся рядом с ней одноклассник смог вытащить ее из реки. Позднее мальчик признался, что ему было тяжело тащить девочку, потому что вся ее одежда намокла.Мать маленького героя узнала о случившемся от родственницы пострадавшей лишь на следующий день. Ребенок не хотел рассказывать о своем подвиге ни родителям, ни одноклассникам. Спустя некоторое время новость распространилась по школе. Местная администрация вручила мальчику грамоту, а спасатели принесли публичную благодарность, передает.