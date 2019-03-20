В концертных залах Московского международного Дома музыки с 26 марта по 1 апреля пройдет III Московский Международный конкурс пианистов Владимира Крайнева. Заявки на участие в конкурсе, который проходит в год 75-летия со дня рождения Владимира Крайнева, подали 204 музыканта из 33 стран мира.

III Московский Международный конкурс пианистов Владимира Крайнева пройдет в концертных залах Московского международного Дома музыки с 26 марта по 1 апреля 2019 года. О программе музыкального состязания и его нововведениях рассказали организаторы конкурса на пресс-коференции, которая состоялась в пресс-центре ТАСС 19 марта.Московский Международный конкурс пианистов Владимира Крайнева был учрежден Департаментом культуры города Москвы по инициативе заслуженного тренера СССР, вдовы выдающегося пианиста и педагога Татьяны Тарасовой и президента Московского международного Дома музыки, народного артиста СССР, обладателя звания "Артист мира" ЮНЕСКО Владимира Спивакова. Заявки на участие в Третьем конкурсе, который проходит в год 75-летия со дня рождения Владимира Крайнева, подали 204 музыканта из 33 стран мира. Участниками смотра стали 24 пианиста из 9 стран.Министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры, председатель организационного комитета конкурса Александр Кибовский отметил, что конкурс стал неотъемлемой частью культурной жизни Москвы и важной составляющей создания комфортной среды для ее жителей и гостей."Московский международный Дом музыки всегда был не только площадкой для проведения концертов, но и настоящим международным центром, – подчеркнул Кибовский. – Те мероприятия, которые сегодня там проходят, говорят не только о яркой насыщенной концертной программе, но и о постоянном развитии. Вклад, который вносит Владимир Теодорович Спиваков, проводя здесь различные международные фестивали и конкурсы, является золотым мостом в будущее!".Конкурс Крайнева проходит с периодичностью раз в два года под девизом "Услышать будущее", традиционно объединяя лучших молодых исполнителей со всего мира. Маэстро Владимир Спиваков подчеркнул, что с каждым годом география состязания расширяется, а предварительные живые прослушивания юных пианистов проходят по всему миру."Этот конкурс является продолжением жизни и дела великого русского пианиста Владимира Крайнева. Количество присланных заявок говорит о большом доверии к конкурсу, доверии к жюри, а это очень ценно и важно!" – также отметил маэстро.Арт-директор и председатель жюри смотра, почетный академик Болонской академии Александр Романовский рассказал об особенностях проведения Третьего конкурса – о появлении старшей возрастной категории, открытой системе судейства, онлайн-трансляциях и выборе программ."Мы живем в переломную эпоху, когда благодаря техническому прогрессу и появлению интернета многое меняется, в том числе музыкальный мир. Поэтому в полуфинале наши участники абсолютно не ограничены в выборе репертуара, у них есть возможность показать, как, по их мнению, должны в наше время проходить и звучать концерты классической музыки: в этом общечеловеческая ценность конкурса", – подчеркнул Александр Романовский.К участникам и организаторам состязания также обратилась со словами приветствия и добрыми пожеланиями Татьяна Тарасова, которая специально для пресс-конференции записала видеообращение.Воспоминаниями и впечатлениями от участия в конкурсе поделился молодой пианист Тимофей Владимиров, в 2017 году ставший обладателем Гран-при на II Московском Международном конкурсе пианистов Крайнева."Это гораздо больше, чем просто конкурс, это настоящий праздник музыки, – рассказал Тимофей. – Здесь создаются все условия для того, чтобы молодой исполнитель абстрагировался от ненужных мыслей о соперничестве и играл ярко, свободно, искренне и "творил" настоящее искусство".Открытие конкурса состоится в Светлановском зале ММДМ 26 марта. Камерный оркестр "Виртуозы Москвы" и победители конкурса прошлых лет – Шио Окуи (Япония) и Зан Хын Цой (КНДР) исполнят фортепианные концерты Бетховена и Шопена. Полуфинальные прослушивания молодых талантов из России, Японии, Великобритании, Болгарии, Беларуси, Китая, Словакии, Южной и Северной Кореи пройдут в Камерном зале Дома Музыки с 27 по 29 марта, финал конкурса состоится в Светлановском зале ММДМ 30 и 31 марта. Победители конкурса в трех возрастных категориях будут названы на заключительном гала-концерте в Светлановском зале Дома музыки 1 апреля – в день 75-летия со дня рождения Владимира Крайнева.