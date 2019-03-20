В день юбилея Валерия Леонтьева появилась информация, что артист наконец озаботился появлением наследника. Якобы певец ищет подходящую суррогатную мать. исполнитель прокомментировал эти данные.

В день юбилея Валерия Леонтьева появилась информация, что артист наконец озаботился появлением наследника. Якобы певец ищет подходящую суррогатную мать. исполнитель прокомментировал эти данные.В честь своего 70-летия Валерий Леонтьев закатил грандиозный концерт в Санкт-Петербурге. Певец полон энергии: он много гастролирует и даже, согласно сообщениям некоторых СМИ, задумался о потомстве. Говорят, Валерий Леонтьев ищет суррогатную мать."Леонтьев не оставляет планов стать отцом. Жена Валерия Яковлевича Люся считает, что у суррогатной матери должна быть приличная родословная, хорошие гены. Поэтому они с Леонтьевым пока смотрят анкеты, ищут подходящую суррогатную мать для их будущего ребенка", – рассказал репортерам бывший помощник певца Александр Богданович.Журналисты немедленно связались с самим Валерием Леонтьевым, чтобы узнать подробности из первых рук. Тот оказался категоричен. Он дал понять, что эти данные не соответствуют действительности. "Это неправда! Брехня!" – цитирует Валерия Леонтьева .В честь круглой даты популярного певца поздравило множество коллег по отечественной эстраде. Не осталась в стороне и Алла Пугачева. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Примадонна опубликовала фотографию, на которой запечатлена с именинником, и написала: "С днем Рождения! Живи долго и счастливо".А вот ее бывший муж Филипп Киркоров оказался куда разговорчивее. Он посвятил Валерию леонтьеву пространный пост: "С ЮБИЛЕЕМ, ВЕЛИКИЙ АРТИСТ, ДОРОГОЙ ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ ЛЕОНТЬЕВ @valera_leontiev❗❗👏С Днем Рождения , ДРУГ, УЧИТЕЛЬ, ГУРУ, МАСТЕР, ВИРТУОЗ, МУЗЫКАНТ, АКТЕР, ШОУМЕН И ВСЕГДА ИСТИННЫЙ И НАСТОЯЩИЙ НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ КОРОЛЬ СЦЕНЫ!! НЕИЗМЕННЫХ АНШЛАГОВ И ХИТОВ!! Долгих лет, здоровья и Спасибо за возможность жить и творить с Вами в одно время!!! Ф.К."