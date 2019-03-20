В регионе решили бороться с нарушителями тишины и покоя

В регионе решили бороться с нарушителями тишины и покояВо Владимирской области решили бороться с нарушителями тишины и покоя в ночное время.Для того, чтобы система начала работать, необходимо подписать соглашение между администрацией региона и правоохранителями. УМВД настаивает на том, что, если и передавать полномочия, то только подкреплённые финансами. После долгих и трудных переговоров стороны вышли на финишную прямую. Обладминистрация готова выделить 1,5 миллиона рублей.В ЗакСобрании считают правильным в кратчайшие сроки всё-таки заключить соглашение с полицией.«Сейчас нам необходимо заставить статью эффективно работать, чтобы защитить жителей. А когда нам удастся доказать, что нарушение покоя и тишины следует сделать статьей федерального административного кодекса, соглашение можно будет расторгнуть», - заместитель председателя ЗС Роман Кавинов.