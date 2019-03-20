В японской Сайтаме продолжается чемпионат мира по фигурному катанию. Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала лучший результат в короткой программе.

В японской Сайтаме продолжается чемпионат мира по фигурному катанию. Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала лучший результат в короткой программе.Алина выходила на лед последней. Подопечная Этери Тутберидзе безупречно выступила, и получила от судей оценку 82.08 балла. На втором месте японка Каори Сакамото — 76.86. Третьей стала представительница Казахстана 75,96.Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева получила оценку 74.23 и занимает четвертое место. У чемпионки Европы Софьи Самодуровой девятый результат — 70.42.