Искоренение клептократии, которая расцвела при Порошенко, и децентрализация власти — будут главными задачами нового президента Украины — пишет сегодня Вашингтон пост.

Искоренение клептократии, которая расцвела при Порошенко, и децентрализация власти будут главными задачами нового президента Украины, пишет "Вашингтон пост". А самым проблемным институтом станет Верховная Рада, которая за 5 после-майданных лет так и не сумела создать антикоррупционное законодательство. Но в Институте мира в Вашингтоне с авторами статьи явно не согласны. И ищут решение проблем Украины за ее пределами и совсем не мирными средствами.5 лет в Крыму мир, но это почему-то не устраивает американский Институт мира. Здесь обсуждали ситуацию на полуострове и среди выступающих были только те, кто поддерживает официальную точку зрения Вашингтона. Возможно, потому что организация расположена прямо через дорогу от Госдепартамента и вообще имеет давнюю историю тесных взаимоотношений и с Госдепом, и с Пентагоном, и с ЦРУ.А потому русский здесь знали многие — кто по должности, а приехавшие из Украины с рождения. Правда, пользоваться этим преимуществом явно не хотели. Американцы вынудили — ведь рабочими языками встречи был только английский и русский. "Добрый день уважаемые гости я буду говорить на русском, к сожалению".Собравшиеся единодушно осудили крымские события 5-летней давности, исторический референдум и нынешнюю ситуацию. Рассказывали про чудовищные нарушения прав человека, страдания людей на полуострове и по традиции многократно про агрессию России по всему миру.Газопровод "Северный поток-2" называли угрозой, большие претензии и к мосту — сооружению, которое вообще испокон веков символизирует свободу общения и перемещения людей. Со слов выступающих выходило, что Крымский мост у России тоже агрессивный."Мы должны были понять, что мост это не только физический способ снабжения Крыма. Это обеспечение защиты, это политическая игра, экономическая", — заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд.Наряду с высокопоставленными американскими дипломатами и экспертами, на встречу из Киева позвали и откровенных экстремистов.- У вас тут некоторые выступавшие позорно называли действия России фашистскими. Я напомню вам, что в борьбе с фашизмом свои жизни отдали 27 миллионов советских граждан, по большей части русских.- Задавайте вопрос!- Так что это позор, то что мы услышали здесь. Мой вопрос: как вы оцениваете решение Киева отключить подачу воды и электричества в Крым?Американские эксперты промолчали. После конференции мы пытались узнать у Виктории Нуланд, что она думает о пяти постмайданных годах Украины. Ведь она лично подкармливала площадь, раздавая печенье, а затем обсуждала по телефону — кого поставить управлять Украиной. Евросоюз с его мнением Нуланд тогда нецензурно посылала куда подальше.- Посол Нуланд, один вопрос к вам..- Я думаю я достаточно сказала уже на сегодня, спасибо.- Вы довольны 5-летними результатами Майдана?- Сегодня я больше не отвечаю на вопросы.Пожалуй, единственное, о чем не говорили в американском Институте мира — о примирении.