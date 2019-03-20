Соседи пятилетней девочки-маугли, которую нашли в захламленной квартире, пришли на Первый канал. В студии ток-шоу Пусть говорят Дмитрия Борисова они предположили, что Ирина Геращенко не родная мать девочки. Меж тем, сожитель женщины опасается за ее жизнь.

Соседи пятилетней девочки-маугли, которую нашли в захламленнойквартире, пришли на Первый канал. В студии ток-шоу "Пусть говорят" ДмитрияБорисова они предположили, что Ирина Геращенко не родная мать девочки. Меж тем, сожитель женщины опасается за ее жизнь.Многие жители дома, в котором нашли кроху, уверены,что Ирина Геращенко, скорее всего, не рожала малышку. По их мнению, со своим ребенкомона бы не поступила так жестоко. "Я начала сомневаться, что родная мать может такое сделать",– заявила в "Пусть говорят" соседка Людмила Соколова.Более того, сестра Геращенко о пятилетней племянницеузнала из прессы, уже после случившегося, хотя всего лишь жила в другом районестолицы. Многие знакомые женщины не догадывались, что у Ирины есть ребенок, таккак никогда не видели ее беременной или в обществе малышки.Эта история стала казаться еще более странной после того,как в студии продемонстрировали снимки на которых Геращенко вкостюме снегурочки поздравляет чужих отпрысков. По словам жителей дома, в прошломгоду Ирина устроила соседским малышам сюрприз.После соседи рассказали, о состоянии девочки. Она все еще находится в больнице. Кроха сейчас получает лечение и проходит комплекс реабилитации. С ней работает группа опытных специалистов: психологи и коррекционныепедагоги."Она уже рисует, понемножечку, пока не говорит, начинаетулыбаться. Бегает одна по своей комнате", – отметила небезразличная москвичка нашоу .В программе также появился Дмитрий Николаенко – любовник материнесчастной девочки. Он заявил, что опасается за жизнь возлюбленной. Он боится,что Ирина, которая сейчас находится в следственном изоляторе, может пострадатьот рук сокамерниц – они могут устроить суд Линча.