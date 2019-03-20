Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин получил работу в Зените, где прошла большая часть его карьеры. Андрей стал тренером клубной академии.

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин получил работу в "Зените", где прошла большая часть его карьеры. Андрей стал тренером клубной академии.37-летний Аршавин, завершивший карьеру футболиста в конце прошлого года, будет тренировать в академии команду юноши до 15 лет. Помогать ему будет Дмитрий Поляков. В апреле юноши "Зенита" примут участие в чемпионате страны для сверстников, которое пройдет в Крымске (Краснодарский край).Андрей Аршавин в составе "Зенита" трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок УЕФА и Суперкубок Европы. После выступлений в алма-атинском "Кайрате" Андрей вернулся в родной город и получил работу в академии "Зенита".