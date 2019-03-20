В США суд пришел к выводу, что истец Эдвин Хардеман заболел раком в результате использования гербицида Roundup. Далее будет рассматриваться вопрос о привлечении компании Monsanto, которая принадлежит Bayer AG, к ответственности.
Немецкая компания Bayer AG проиграла первый этап судебного разбирательства в США по делу о гербициде Roundup.
Средство по борьбе с сорняками было разработано американской компанией Monsanto, которая в прошлом году перешла под контроль Bayer. Как пишет The Wall Street Journal, присяжные постановили, что истец Эдвин Хардеман заболел раком в результате использования Roundup.
На первом этапе суда рассматривались исключительно свидетельства о вреде Roundup и его действующего вещества — глифосата. На втором этапе будет рассматриваться вопрос о привлечении Monsanto к ответственности. По мнению экспертов, это может привести к существенным потерям для Monsanto и Bayer: выплаты пострадавшим могут превысить 5 миллиардов долларов. Своей очереди ожидают около 11,2 тысячи исков по Roundup, только в этом году запланировано шесть слушаний. Акции Bayer уже упали на 10 процентов при открытии торгов во Франкфурте, передает "Интерфакс".
В августе прошлого года суд постановил выплатить более 289 миллионов долларов школьному садовнику Диуэйну Джонсону, который заболел раком после работы с гербицидом. Позже сумма была снижена до 78 миллионов.
Единого мнения о вреде глифосата нет. Международное агентство по исследованию рака считает это вещество "вероятно канцерогенным". Однако Агентство по охране окружающей среды США утверждает, что он безопасен при осторожном использовании.