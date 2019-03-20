В США суд пришел к выводу, что истец Эдвин Хардеман заболел раком в результате использования гербицида Roundup. Далее будет рассматриваться вопрос о привлечении компании Monsanto, которая принадлежит Bayer AG, к ответственности.

Немецкая компания Bayer AG проиграла первый этап судебного разбирательства в США по делу о гербициде Roundup.Средство по борьбе с сорняками было разработано американской компанией Monsanto, которая в прошлом году перешла под контроль Bayer. Как пишет The Wall Street Journal, присяжные постановили, что истец Эдвин Хардеман заболел раком в результате использования Roundup.На первом этапе суда рассматривались исключительно свидетельства о вреде Roundup и его действующего вещества — глифосата. На втором этапе будет рассматриваться вопрос о привлечении Monsanto к ответственности. По мнению экспертов, это может привести к существенным потерям для Monsanto и Bayer: выплаты пострадавшим могут превысить 5 миллиардов долларов. Своей очереди ожидают около 11,2 тысячи исков по Roundup, только в этом году запланировано шесть слушаний. Акции Bayer уже упали на 10 процентов при открытии торгов во Франкфурте, передает "Интерфакс".В августе прошлого года суд постановил выплатить более 289 миллионов долларов школьному садовнику Диуэйну Джонсону, который заболел раком после работы с гербицидом. Позже сумма была снижена до 78 миллионов.Единого мнения о вреде глифосата нет. Международное агентство по исследованию рака считает это вещество "вероятно канцерогенным". Однако Агентство по охране окружающей среды США утверждает, что он безопасен при осторожном использовании.