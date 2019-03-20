Знаменитый английский футболист, а ныне владелец клуба Интер (Майами) Дэвид Бекхэм заявил, что хотел бы видеть в своей команде португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси. Американский Интер начнет выступать в МЛС в 2020 году.

Знаменитый английский футболист, а ныне владелец клуба "Интер" (Майами) Дэвид Бекхэм заявил, что хотел бы видеть в своей команде португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси. Американский "Интер" начнет выступать в МЛС в 2020 году.Дэвид Бекхэм считает, что карьеры Роналду и Месси находятся на излете, однако сами футболисты играют, как и в лучшие свои годы. "Криш и Лео не производят впечатление доигрывающих", — приводит слова бывшего капитана сборной Англии "Спорт сегодня"."У меня, конечно, есть свои желания. Например, посмотреть, как двое великих будут смотреться в одной команде. Но пока это только мечты. Хотя в футболе может случиться всякое", — заявил Бекхэм. Контракт Месси с "Барселоной" рассчитан до 2021 года, а Роналду связан с "Ювентусом" до 2022.