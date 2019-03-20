Временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай стал Олег Хорохордин. Он же стал председателем алтайского правительства до вступления в должность избранного на выборах главы Алтая и председателя правительства. Указ о назначении Хорохордина подписал президент России Владимир Путин.

Временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай стал Олег Хорохордин. Он же стал председателем алтайского правительства до вступления в должность избранного на выборах главы Алтая и председателя правительства. Указ о назначении Хорохордина подписал президент России Владимир Путин.Ранее глава российского государства принял отставку главы Республики Алтай 66-летнего Александра Бердникова, сообщает ТАСС.Об Олеге Хорохордине известно, что он родился в селе Глушинка Алтайского края в 1972 году. До начала 2000-х годов он работал на различных предприятиях края, возглавлял торговый дом "Алтайэнергострой". В 1999 году Хорохордин окончил Алтайскую академию экономики и права.Четыре года, с 2002 по 2006, работал в аппарате полпреда президента в Центральном Федеральном округе Георгия Полтавченко. До 2011 года Хорохордин работал в управлении по внутренней политике администрации президента.Олег Хорохордин с 2012 года возглавил совет федерального сетевого оператора в сфере навигационной деятельности "ГЛОНАСС". При этом он совмещал это с работой в секретариате вице-премьера Аркадия Дворковича и его преемника на этом посту Максима Акимова.Хорохордин женат, воспитывает сына и дочь. Увлекается восточными единоборствами, горными лыжами и охотой.