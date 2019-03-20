Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги определил пятерку лучших вратарей НХЛ. В список вошли сразу два российских голкипера – Сергей Бобровский (Коламбус Блю Джекетс) и Андрей Василевский (Тампа-Бэй Лайнтинг).

Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги определил пятерку лучших вратарей НХЛ. В список вошли сразу два российских голкипера – Сергей Бобровский ("Коламбус Блю Джекетс") и Андрей Василевский ("Тампа-Бэй Лайнтинг).Лучшим вратарем НХЛ профсоюз хоккеистов назвал канадца Кэри Прайса из "Монреаль Канидиенс", получившего 29,9 процента голосов. На втором месте финн Пекка Ринне из "Нэшвилл Предаторз" – 17,3%. Совсем немного уступил ему Андрей Василевский – 17,1.Четвертое место у канадца Марка-Андре Флери ("Вегас Голден Найтс") – 6,5%. Сергей Бобровский с 4,8 стал пятым.