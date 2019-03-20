Колумбийская полиция задержала в Кали Джона Виафару. Бывший полузащитник сборной Колумбии, английского Саутгемптона и испанского Реал Сосьедад обвиняется в хранении и распространении наркотиков.

Колумбийская полиция задержала в Кали Джона Виафару. Бывший полузащитник сборной Колумбии, английского "Саутгемптона" и испанского "Реал Сосьедад" обвиняется в хранении и распространении наркотиков.Виафара оказался связан с криминальной группировкой, занимавшейся поставками наркотиков в страны Центральной Америки и США. Вместе с бывшим футболистом задержаны еще четыре наркодилеров. Если Джон будет признан виновным, то ему грозит длительный тюремный срок.Джон Виафара на протяжении семи лет выступал за сборную Колумбии. Кроме того, он выигрывал Кубок Либертадорес в составе колумбийского "Онсе Кальдас".