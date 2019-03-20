Бизнесмен Александр Гирь, последний фигурант уголовного дела о побоище на рок-фестивале Торнадо в Миассе, отправится в колонию - вступил в законную силу вынесенный ему челябинским судом приговор. Попытка оспорить его в Верховном суде РФ успехом не увенчалась.

Бизнесмен Александр Гирь, последний фигурант уголовного дела о побоище на рок-фестивале "Торнадо" в Миассе, отправится в колонию — вступил в законную силу вынесенный ему челябинским судом приговор. Попытка оспорить его в Верховном суде РФ успехом не увенчалась.В начале сентября 2018 года 46-летний предприниматель был признан виновным в организации массовых беспорядков и возбуждении ненависти по признакам принадлежности к определённой социальной группе и приговорен к шести годам в колонии общего режима. Сам он настаивал на том, что не испытывал никакой неприязни к фанатам и уж тем более не организовывал нападения, так как дорожил своей репутацией.По версии следствия, 29 августа 2010 года несколько гостей фестиваля "Торнадо" поссорились с владельцем кафе Робертом Назаряном и его гостем — Гирем. Оскорбленные мужчины собрали группу из 50 бойцов и устроили массовое избиение молодых людей битами и металлическими прутьями. Различные травмы тогда получили 37 человек.Гирь более пяти лет скрывался от правосудия, задержали его только летом 2016 года в аэропорту Шереметьево. К тому моменту Назаряна и еще 15 человек приговорили к срокам от 3,5 до 6 лет в колонии.Бизнесмен до последнего рассчитывал на смягчение вынесенного ему приговора, но Апелляционная инстанция Верховного суда отказалась встать на его сторону.