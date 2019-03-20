Чемпион мира по версии Международной федерации бокса в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет вторую защиту титула IBF 4 мая в американском Стоктоне. Соперником россиянина станет американский боксер сербского происхождения Радивое Каладжич.

Чемпион мира по версии Международной федерации бокса в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет вторую защиту титула IBF 4 мая в американском Стоктоне. Соперником россиянина станет американский боксер сербского происхождения Радивое Каладжич.Об этом Бектербиев сообщил на своей странице в Instagram. "Организатором главного боя вечера выступает мой новый промоутер, компания Top Rank. Как и вы, я с нетерпением жду поединка против столь высококлассного соперника", – написал спортсмен.Отметим, что изначально российский боксер должен был встретиться 4 мая с со шведом Свеном Форнлингом. Напомним, что на счету Бетербиева 13 побед в 13 поединках на профессиональном ринге. В активе Каладжича 24 победы при одном поражении.