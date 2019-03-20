Виновные наказаны. Заведующего сектором опеки и попечительства уволили, а бабушке пострадавшей девочки назначили наказание в виде 180 часов обязательных работ.

Виновные наказаны. Заведующего сектором опеки и попечительства уволили, а бабушке пострадавшей девочки назначили наказание в виде 180 часов обязательных работ, сообщает ГТРК "Башкортостан".Напомним, ЧП случилось в декабре 2018 года в селе Бишкаин Аургазинского района Башкирии. Бабушка применила физическую силу к своей 14-летней внучке за то, что та съела без разрешения яблоко. А после еще и выставила на мороз без верхней одежды и обуви. Подростку пришлось пять километров идти до соседней деревни.Областная прокуратура тщательно изучила личные дела подопечных сектора опеки и попечительства. Вывод неутешительный — в личных делах подопечных были обнаружены незаполненные бланки актов проверки жилищных условий, где уже заранее были проставлены подписи опекунов и попечителей. Кроме того, выезд в семьи осуществлялся не регулярно. Как подчеркнула помощник прокурора Динара Беляшева: "Выявлен вопиющий факт бездействия заведующей, выразившийся в возложении на опекуна обременительных действий". Выяснилось, что бабушке-опекуну приходилось самостоятельно выезжать в Ханты-Мансийский автономный округ для сбора документов. Сама заведующая сектором запросы о представлении необходимых документов не делала.В результате проверки заведующая уволена с занимаемой должности, бабушка направлена на исполнение обязательных работ в течение ста восьмидесяти часов.