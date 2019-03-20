В Читу с рабочей поездкой прибыла уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова. Цель визита - мониторинг защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В Читу с рабочей поездкой прибыла уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова. Цель визита - мониторинг защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.Как сообщает ГТРК "Чита", в первой половине дня детский омбудсмен проведет личный прием граждан и посетит социальные объекты города. Кроме того, намечены встречи с губернатором Забайкальского региона Александром Осиповым и общественными организациями.