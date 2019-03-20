Матч 21 тура российской премьер-лиги между московскими Динамо и Локомотивом пройдет 30 марта в Химках. Поле новой динамовской арены по-прежнему не готово для проведения встреч чемпионата страны.

Матч 21 тура российской премьер-лиги между московскими "Динамо" и "Локомотивом" пройдет 30 марта в Химках. Поле новой динамовской арены по-прежнему не готово для проведения встреч чемпионата страны.На заново отстроенном стадионе в Петровском парке происходит замена газона, поэтому динамовцы лишены возможности принимать соперников на своей арене. "Динамо" проведет домашний матч на "Арена-Химки", где принимали соперников во время реконструкции своего стадиона.Первый матч должен был пройди 10 марта. Но встреча "Динамо" со "Спартаком" была перенесена в Химки. Там же будет сыграна встреча с "Локомотивом". В клубе надеются, что в скором времени динамовцы смогут играть в Петровском парке.