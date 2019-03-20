Сопредседателем назначили проректора по образовательной деятельности ВлГУ Алексея Панфилова

Сопредседателем назначили проректора по образовательной деятельности ВлГУ Алексея ПанфиловаДиректор ГТРК «Владимир» Андрей Филинов стал руководителем регионального совета партии «Единая Россия». Сопредседателем назначили проректора по образовательной деятельности ВлГУ Алексея Панфилова.Заместителями председателя стали директор пединститута Мария Артамонова и преподаватель медколледжа Ирина Лопанова. Их кандидатуры поддержали единогласно.Совет, возглавляемый Андреем Филиновым - инструмент общественного внепартийного контроля:«С одной стороны, он не связан политическими обязательствами как партия, а с другой – объединяет людей, солидарных с целями и задачами «ЕР», но сами политической деятельностью заниматься не могут», - объясняют на сайте регионального отделения «ЕР»Кроме того, произошло ещё несколько партийных назначений. Новыми координаторами федеральных проектов «Историческая память», «Российское село» и «Детский спорт» во Владимирской области назначили Владимира Лялина, Айтугана Текегалиева и Павла Засыпкина. Председателем общественного совета федерального проекта «Российское село» в регионе стал Владимир Неустроев.