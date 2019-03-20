Президент США Дональд Трам примет в Белом доме хоккеистов Вашингтон Кэпиталз. Встреча главы США с обладателями Кубка Стэнли запланирована на 25 марта.

Президент США Дональд Трам примет в Белом доме хоккеистов "Вашингтон Кэпиталз". Встреча главы США с обладателями Кубка Стэнли запланирована на 25 марта.Подобные встречи президентов США с победителями североамериканских лиг являются традиционными. В нынешнем сезоне Трамп уже встречался с сильнейшим клубом НБА "Голден Стэйт Уорриорз". Однако прием чемпионата Национальной футбольной лиги "Филадельфия Иглз" был отменен из-за отказа игроков встречаться с президентом.Соеди приглашенных на встречу с Трампом и российские хоккеисты, которые помогли "Вашингтону" выиграть первый в истории Кубок Стэнли, — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Александр Овечкин подтвердил свое участие во встрече.Однако два хоккеиста отказались от встречи с Трампом. Нападающие "Кэпиталз" Деванте Смит-Пелле и Бретт Конноли заявили, что не пойдут в Белый дом.