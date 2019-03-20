В реке Кузьминка собрали почти 6,5 тонн нефтеводяной смеси. Экологи продолжают устранять последствия утечки нефтепродуктов на юге Петербурга, сообщает ГТРК Санкт-Петербург. Напомним, разлив был обнаружен 17 марта недалеко от жилого дома по Московскому шоссе.

В реке Кузьминка собрали почти 6,5 тонн нефтеводяной смеси. Экологи продолжают устранять последствия утечки нефтепродуктов на юге Петербурга, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург". Напомним, разлив был обнаружен 17 марта недалеко от жилого дома по Московскому шоссе.Как сообщает Комитет по природопользованию, за это время специалисты собрали с прибрежной зоны более 73 мешков загрязненного грунта и около 7 кубических метров нефтяной смеси. Чтобы предотвратить дальнейшую утечку из цистерны, аварийные службы установили плавучие заграждения.Инспекторы Эконадзора уже взяли пробы почвы и воды. По факту разлива нефтепродуктов возбуждено административное дело.