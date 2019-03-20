В Сочи прошла внеочередная конференция федерации бобслея России, на которой был избран новый президент организации. Им стала Елена Аникина, исполнявшая обязанности президента с января.

В Сочи прошла внеочередная конференция федерации бобслея России, на которой был избран новый президент организации. Им стала Елена Аникина, исполнявшая обязанности президента с января..Знаменитому бобслеисту, двукратному олимпийскому чемпиону Александру Зубкову пришлось сложить с себя обязанности президента в связи с двухлетней дисквалификацией. Исполняющим обязанности стала Елена Аникина.В среду прошли выборы президента, в которых участвовали три кандидата – Елена Аникина, Андрей Пимашков и Олег Соколов. Последний снял свою кандидатуру в пользу Пимашкова. Аникина получила 25 голосов и была избрана президентом.