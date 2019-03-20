Президент Украины Петр Порошенко берет деньги из бюджета и расходует их на своих соратников. С шокирующими подробностями коррупционной схемы выступила бывший министр юстиции Незалежной Елена Лукаш.
Президент Украины Петр Порошенко берет деньги из бюджета и расходует их на своих соратников. С шокирующими подробностями коррупционной схемы выступила бывший министр юстиции Незалежной Елена Лукаш.
Все достаточно просто: украинцы платят налоги, деньги
попадают в бюджет, а дальше начинается самое интересное. Соратники Порошенко
крадут средства, делятся частью с правоохранителями, а потом легализуют деньги,
загоняя их в избирательный фонд главы государства, рассказала Лукаш.
По ее мнению, таким образом Порошенко грабит и унижает своих
избирателей. В комментарии YouTube-каналу "Капитал" бывший министр юстиции
заявила, что украденные деньги через избирательный фонд передаются неким
гражданам. "Утверждают, что эти деньги им за питание, проживание и все
остальное", – отметила Лукаш.
Получается порочный круг, сокрушается экс-чиновник.
"Украсть у избирателя, и через свой избирательный фонд этому избирателю
заплатить, только в сто раз меньше, унизив и ограбив его и нарушив действующее
законодательство", – пояснила она.
Такой схемой ставит своих оппонентов в
неконкурентное положение, уверена Лукаш. По ее словам, не каждый может
позволить себе такие затраты в ходе предвыборной кампании.
Напомним, ранее журналисты выяснили, что окружение Порошенко
контрабандой завозило детали для армейской техники из России и продавало их в
вооруженные силы. Силовики за крупные взятки закрыли глаза на махинации людей
президента.
Эксперты отмечают, что скандалы с коррупцией в армейской
среде сильно нервируют президента. Политологи припоминают взрывы на военных
складах, которые, уверены многие, были организованы для сокрытия масштабных
хищений окружением .