Президент Украины Петр Порошенко берет деньги из бюджета и расходует их на своих соратников. С шокирующими подробностями коррупционной схемы выступила бывший министр юстиции Незалежной Елена Лукаш.

Президент Украины Петр Порошенко берет деньги из бюджета и расходует их на своих соратников. С шокирующими подробностями коррупционной схемы выступила бывший министр юстиции Незалежной Елена Лукаш.Все достаточно просто: украинцы платят налоги, деньгипопадают в бюджет, а дальше начинается самое интересное. Соратники Порошенкокрадут средства, делятся частью с правоохранителями, а потом легализуют деньги,загоняя их в избирательный фонд главы государства, рассказала Лукаш.По ее мнению, таким образом Порошенко грабит и унижает своихизбирателей. В комментарии YouTube-каналу "Капитал" бывший министр юстициизаявила, что украденные деньги через избирательный фонд передаются некимгражданам. "Утверждают, что эти деньги им за питание, проживание и всеостальное", – отметила Лукаш.Получается порочный круг, сокрушается экс-чиновник."Украсть у избирателя, и через свой избирательный фонд этому избирателюзаплатить, только в сто раз меньше, унизив и ограбив его и нарушив действующеезаконодательство", – пояснила она.Такой схемой ставит своих оппонентов внеконкурентное положение, уверена Лукаш. По ее словам, не каждый можетпозволить себе такие затраты в ходе предвыборной кампании.Напомним, ранее журналисты выяснили, что окружение Порошенкоконтрабандой завозило детали для армейской техники из России и продавало их ввооруженные силы. Силовики за крупные взятки закрыли глаза на махинации людейпрезидента.Эксперты отмечают, что скандалы с коррупцией в армейскойсреде сильно нервируют президента. Политологи припоминают взрывы на военныхскладах, которые, уверены многие, были организованы для сокрытия масштабныххищений окружением .