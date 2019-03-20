38-летний рабочий Джон Ломас из британского графства Вустершир собирает в Интернете деньги, чтобы вернуть себе былое имя, в буквальном смысле слова. В 2015 году Ломас сменил имя на Джон Майкл Джексон, однако после просмотра скандального фильма Покидая Нэверленд решил вновь стать собой.

38-летний рабочий Джон Ломас из британского графства Вустершир собирает в Интернете деньги, чтобы вернуть себе былое имя, в буквальном смысле слова. В 2015 году Ломас сменил имя на Джон Майкл Джексон, однако после просмотра скандального фильма "Покидая Нэверленд" решил вновь стать собой, сообщает Telegraph.Рабочий трудится на фабрике в городе Малверн. Чтобы сменить имя, ему необходимо заплатить пошлину в 159 долларов. У британца таких денег нет, он просит помощи у сочувствующих в Интернете.Мужчина решил отказаться от преданности покойному королю поп-музыки после очередного скандала, связанного с предполагаемой педофилией артиста. Джон Майкл Джексон опасается, что с таким именем ему не найти новую работу.Рабочий признался, что хочет начать жизнь с чистого листа, поэтому решил вернуться к имени, полученному при рождении.