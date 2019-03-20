Forbes опубликовал свежую версию ежегодного рейтинга надежности банков. Первые места в нем заняли "дочки" иностранных банков

Список составлен на основе рейтингов, присвоенных банкам крупнейшими российскими и международными рейтинговыми агентствами. В него вошли 100 крупнейших кредитных организаций, которым присвоен хотя бы один рейтинг.Первое место в списке занял банк Unicredit, далее в тройке лидеров - Райффайзенбанк и Росбанк (в прошлом году он занимал первое место). Замкнули топ-5 рейтинга Forbes Сбербанк и ВТБ. В первой десятке расположились также Ситибанк, ИНГ банк (Евразия), Нордеа-банк, HSBC и Credit Agricole.В конце списка топ-100 российских банков, по версии Forbes, находятся НС Банк, Ланта-банк, Фора-банк, АКБ "Международный финансовый клуб" и Аресбанк. По методологии рейтинговых агентств, в случае проблем банкам этой группы (в перечне Forbes она начинается с 53-го места) придется рассчитывать на свои силы. При этом у них сохраняется ограниченная подушка ликвидности, а в случае их дефолта у кредиторов большие шансы получить свои вложения в процессе банкротства и распродажи активов.На начало 2019 года десять банков из топ-100 не работали с рейтинговыми агентствами, отмечает издание. Отказ банка от рейтинга всегда был "звонком" для его клиентов, указывающим на сокрытие проблем, подчеркивает Forbes.Так, задолго до отзыва лицензии не было рейтинга у банка "Югра" (дыра свыше 160 миллиардов рублей), в похожей ситуации в 2019 году оказался Московский индустриальный банк, где дыра оценивается в 60-100 миллиардов рублей.