Старший
сын королевы Великобритании Елизаветы II устроил
романтический отдых с женой Камиллой
Паркер-Боулз на Барбадосе. Судя по снимкам, принц Чарльз в свои 70 лет
выглядит подтянуто.
Старший
сын королевы Великобритании Елизаветы II устроил
романтический отдых с женой Камиллой
Паркер-Боулз на Барбадосе. Судя по снимкам, принц Чарльз в свои 70 лет
выглядит подтянуто.
Наследник
британского престола с супругой купались в море и принимали солнечные ванны. За
принцем Чарльзом и Камиллой наблюдали три офицера королевской охраны.
СМИ
опубликовали фотографии полуобнаженного принца Чарльза во время купания,
передает . Как отметили пользователи соцсетей, он в прекрасной форме. Оно и понятно, ведь отец Уильяма и
Гарри раньше серьезно увлекался поло, а теперь регулярно занимается фитнесом.
с женой отправились в официальную поездку по государствам
Карибского моря. 24 марта они будут на острове Куба, а пока пара наслаждается
обществом друг друга, отдыхая у моря. Известно, что помимо Кубы, и
Камилла Паркер-Боулз намерены посетить островные страны Сент-Винсент и
Гренадины, Сент-Китс и Невис, Гренаду, а также Каймановы острова.
Как
писали "Дни.ру", ранее в марте Ее Величество Елизавета II разместила
первый пост в Instagram, принадлежащем королевской семье. На снимке фотография
письма, датированного 1843 годом. Автором выступает создатель прообраза
современного компьютера Чарльз Бэббидж. Он адресовал свое послание принцу Альберту,
супругу королевы Виктории.