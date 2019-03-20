Старший сын королевы Великобритании Елизаветы II устроил романтический отдых с женой Камиллой Паркер-Боулз на Барбадосе. Судя по снимкам, принц Чарльз в свои 70 лет выглядит подтянуто.

Старшийсын королевы Великобритании Елизаветы II устроилромантический отдых с женой КамиллойПаркер-Боулз на Барбадосе. Судя по снимкам, принц Чарльз в свои 70 летвыглядит подтянуто.Наследникбританского престола с супругой купались в море и принимали солнечные ванны. Запринцем Чарльзом и Камиллой наблюдали три офицера королевской охраны.СМИопубликовали фотографии полуобнаженного принца Чарльза во время купания,передает . Как отметили пользователи соцсетей, он в прекрасной форме. Оно и понятно, ведь отец Уильяма иГарри раньше серьезно увлекался поло, а теперь регулярно занимается фитнесом.с женой отправились в официальную поездку по государствамКарибского моря. 24 марта они будут на острове Куба, а пока пара наслаждаетсяобществом друг друга, отдыхая у моря. Известно, что помимо Кубы, иКамилла Паркер-Боулз намерены посетить островные страны Сент-Винсент иГренадины, Сент-Китс и Невис, Гренаду, а также Каймановы острова.Какписали "Дни.ру", ранее в марте Ее Величество Елизавета II разместилапервый пост в Instagram, принадлежащем королевской семье. На снимке фотографияписьма, датированного 1843 годом. Автором выступает создатель прообразасовременного компьютера Чарльз Бэббидж. Он адресовал свое послание принцу Альберту,супругу королевы Виктории.