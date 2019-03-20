Максим Галкин признал, что его уход с Первого канала на
Россию 1 был ошибкой. Чтобы исправить ее, юмористу пришлось кланяться
в ножки руководству.
Максим Галкин признал, что его уход с Первого канала на
"Россию 1" был ошибкой. Чтобы исправить ее, юмористу пришлось "кланяться
в ножки" руководству.
Максиму Галкину для вдохновения нужны новые впечатления. На
"России 1" шоумен этого не нашел – и возвращается на Первый канал.
"Это не был вопрос заработка. Это был вопрос
попробовать что-то новое. Я пошел, попробовал. Потом я почувствовал, что на "России"
уже мне ничего нового не предлагают. Я пошел, поклонился в ножки Косте (Константину
Эрнсту – Прим. ред)", – рассказал Галкин.
По словам , ему комфортнее работать на Первом
канале, который смотрит его целевая аудитория, люди, с которыми он общается. А
работу на "России 1" юморист назвал "уходом в тень".
И все же считает, что не впустую потратил
время, проведенное на "России 1". Хотя и признает: был неправ, когда
ушел с Первого канала, не предупредив руководство и не попрощавшись. Теперь же,
после возвращения на Первый, Галкину предложили съемки в интересных проектах, пишет .
Прокомментировал и сообщения о его "причастности" к подготовке покушения на Филиппа Киркорова. Шоумен рассказал, что его коллега Владимир Винокур попросил Галкина назначить более высокую цену, если вдруг надумает "заказать" и его – в шутку, конечно. Ироничный Винокур похвалил Галкина за столь блестящую идею: по словам юмориста, Максим теперь будет долго собирать полные залы.