Государственные испытания новейшей российской гиперзвуковой ракеты Циркон планируют завершить уже в 2022 году, на вооружение ее поставят еще через год.

Государственные испытания новейшей российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" планируют завершить уже в 2022 году, на вооружение ее поставят еще через год. Об этом агентству ТАСС рассказал собственный источник в оборонно-промышленном комплексе страны.Ракета "Циркон" появится на всех современных и будущих боевых кораблях. В первую очередь на фрегатах дальней морской зоны проекта 22350, вроде "Адмирала Горшкова" или "Адмирал Касатонова", перспективных эсминцах "Лидер", многоцелевых подлодках "Ясень" и даже на тяжелых атомных ракетных крейсерах "Петр Великий" и "Адмирал Нахимов". Последний, кстати, должен закончить ремонт как раз к 2022 году.Ранее сообщалось, что пока испытания "Циркона" проводили с наземных пусковых установок. Однако в 2019 году ракета должна стартовать уже с реального боевого корабля – "Адмирала Горшкова", а в 2020 году гиперзвуковое оружие начнут тестировать на атомной подлодке "Казань".Напомним, о новой гиперзвуковой противокорабельной ракете "Циркон" рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию. Глава государства уточнил, что она способна двигаться в 9 раз быстрее звука, а радиус действия ракеты достигает 1 тысячи километров.