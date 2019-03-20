После 13 лет руководства Алтаем в отставку подал Александр Бердников. Глава правительства Республики Алтай написал заявление об уходе. Бердников награжден медалью ордена За заслуги перед Отечеством второй степени.

После 13 лет руководства Алтаем в отставку подал Александр Бердников. Глава правительства Республики Алтай написал заявление об уходе. Бердников награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.66-летний Бердников – уроженец Горно-Алтайска, напоминает "Интерфакс". После школы будущий руководитель республики работал на мебельной фабрики и служил в армии.С 1976 года начал работать участковым инспектором в милиции. После окончания Алтайского госуниверситета по специальности "правоведение" в 1993 году Александр Бердников стал министром внутренних дел Алтая.С декабря 2005 года Бердников был назначен на пост главы региона, а в 2009 году его полномочия были продлены еще на четырехлетний срок. 14 сентября 2014 года Бердников был избран на пост главы Алтая сроком на 5 лет на выборах. Так что до окончания своих губернаторских полномочий Бердников не доработал полгода.