Промежуточные итоги совершенствования пенсионной системы, социальная защита населения, повышение уровня жизни и доходов граждан, помощь в трудоустройстве – эти и многие другие темы были в центре внимания парламентариев в среду, 20 марта. В рамках правительственного часа законодатели заслушали доклад министра труда и социальной защиты Максима Топилина. После выступления главы ведомства депутаты задали интересующие их вопросы.

Промежуточные итоги совершенствования пенсионной системы, социальная защита населения, повышение уровня жизни и доходов граждан, помощь в трудоустройстве – эти и многие другие темы были в центре внимания парламентариев в среду, 20 марта. В рамках правительственного часа законодатели заслушали доклад министра труда и социальной защиты Максима Топилина. После выступления главы ведомства депутаты задали интересующие их вопросы.По итогам января-февраля текущего года наблюдается реальный рост пенсий,отметил министр. "Давайте посмотрим данные Росстата: реальный рост пенсийпо этому году идет, причем в среднем. Причем как у работающих, так и унеработающих, а у последних он выше", – сказал Топилин.Говоря о доплатах к пенсиям по новому порядку сверхпрожиточного минимума, глава ведомства подчеркнул, что бюджет Пенсионного фондадостаточен, чтобы начать выплаты уже в мае. После принятия соответствующегозакона Думой в Минтруде пересчитают все выплаты. Глава ведомства поблагодарилдепутатов за поддержку в работе, в том числе за поправку о единой иобязательной для всех регионов методике определения прожиточного минимумапенсионеров.Большое внимание в министерстве уделяют демографическимвопросам, отметил Топилин. По его словам, новый пакет документов в этой сфереуже подготовлен и частично реализуется. К примеру, увеличена выплатанетрудоспособным родителям, попечителям и опекунам, ухаживающим заребенком-инвалидом. Министр уточнил, что с июля текущего года сумма выплатыувеличится до 10 тысяч рублей, на эти цели в трехлетнем бюджете предусмотрено70 миллиардов рублей.Глава Минтруда рассказал парламентариям о подготовкезаконопроекта, в соответствии с которым выплаты на первенца до достижения имвозраста 1,5 года получат семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов, а неполутора, как в настоящее время. Документ будет внесен на рассмотрениедепутатов в ближайшее время."После принятия закона с 2020 года около65–70% семей будут охвачены этой программой", – конкретизировал Топилин.Ведется работа и над налоговыми и ипотечными льготами длямногодетных семей. Для снижения уровня бедности к 2024 году необходимоподдержать семьи с детьми и тех, кто живет на сельских территориях, отметилминистр.По словам Топилина, в ведомстве завершается работа надсозданием электронной трудовой книжки и электронного сертификата. Это серьезныйпроект, затрагивающий всю систему взаимодействия федерального бюджета сбюджетами регионов, подчеркнул министр.В своем выступлении перед парламентариями чиновник отдельноостановился на национальном проекте "Демография". Топилин напомнил,что общий объем его финансирования на шесть лет составит более трех триллионоврублей, причем 80% этих средств – финансовая поддержка граждан, в том числе сдетьми, а также ипотека и детские сады. Глава ведомства заверил депутатов, чтокассовое освоение средств уже началось, они доведены до субъектовфедерации, и в настоящее время регионы вместе с правительством готовятдетальные графики освоения этих финансов.После выступления Топилина слово взял председательпрофильного думского комитета по труду, социальной политике и делам ветерановЯрослав Нилов. Он остановился на главных проблемах, требующих законодательныхрешений. Депутат отметил, что около пяти миллионов граждан до сих пор неощутили повышения пенсий. По его словам, проблему удастся решить после принятияпоправок об изменении порядка начисления социальных доплат к пенсиям.Также Нилов назвал необходимым пересмотр потребительскойкорзины. Парламентарий напомнил, что от ее размера зависят не только пенсии, нои минимальный размер оплаты труда. Он пожелал правительству поскорее решитьвопрос борьбы с бедностью при поддержке законодателей.В ходе правительственного часа депутаты задали министруинтересующие их вопросы. Так, член фракции "Справедливая Россия" ОлегНилов поинтересовался, существует ли в ведомстве дорожная карта по борьбе сбедностью. По словам Топилина, план есть, его реализация уже началась спилотных регионов. "В этом году будет отработана технология выявлениясемей, которые находятся в непростой ситуации с точки зрения доходов", -пояснил министр.Что касается новой потребительской корзины, то она, пословам Топилина, должна вступить в действие в ближайшие годы. "Мы над нейработаем, сможем внести в Думу в весеннюю сессию следующего года. Речь будетидти о расширении продуктов питания – молочки, овощей и фруктов", -уточнил глава Минтруда.Подняли депутаты и вопрос продвижения социальной рекламы. Помнению Андрея Андрейченко из фракции ЛДПР, необходимо продвигать рекламу, формирующую образ успешного человека, к примеру, инженера и другихсоциально значимых профессий. Топилин в ответ подчеркнул, что такая работа уженачалась.В свою очередь, Алексей Диденко попросил министра рассказатьо цифровизации в Минтруда и рисках от внедрения электронного кадровогодокументооборота. А Федот Тумусов, представляющий Якутию, поднял тему искоренениябедности на северных территориях.Напомним, прошлый правительственный час с участием министраэкономического развития Максима Орешкина в Госдуме в связи сего неготовностью дать конкретные ответы на вопросы парламентариев. Глава ведомстване смог точно сказать, сколько средств дошло в текущем году до регионов врамках выполнения нацпроектов. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин предложилперенести выступление Орешкина на конец марта или начало апреля, министрсогласился.